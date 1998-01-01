Федор Емельяненко гарантированно получит за бой с Бэйдером $ 300 тысяч долларов

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Турнир по смешанным единоборствам пройдет в ночь на 27 января, в калифорнийском Инглвуде.

Фото: www.globallookpress.com

Стали известны предварительные гонорары участников турнира по смешанным единоборствам Bellator 214, который состоится в Инглвуде (штат Калифорния, США — прим.ред.) в ночь на 27 января, сообщает ТАСС. Главным событием мероприятия станет финальный бой между тяжеловесами Федором Емельяненко и Райаном Бэйдером.

Россиянин за поединок с американцем гарантированно получит 300 тысяч долларов. Противнику выплатят 150 тысяч. Стоит отметить, что в суммы гонораров не включены доходы от продажи билетов, трансляций и спонсорских соглашений.

На церемонии взвешивания Федор Емельяненко оказался тяжелее Райана Бэйдера. Вес россиянина составил 107,2 кг. Бейдер показал на весах 103,4 кг.

Ранее Пятый канал сообщал, что дрессировщик Эдгард Запашный показал на видео, как Емельяненко готовится к бою с Бейдером. В перерывах между тренировками 42-летний спортсмен закаляется в ледяной воде.

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