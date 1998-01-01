Большое слияние: Цукерберг объединит мессенджер Facebook, WhatsApp и Instagram

Марк Цукерберг планирует частично объединить Instagram, WhatsApp и Facebook Messenger, сообщает NYT со ссылкой на внутренние источники. Сервисы не превратятся в единое приложение и продолжат работать по отдельности, сольются в первую очередь системы сообщений.

Одна из возможных мотиваций объединения — недавние скандалы с утечками данных пользователей. В новом формате информация будет защищена сквозным шифрованием, и пересылаемые сообщения будут видеть только участники переписки.

По данным источников, сейчас проект слияния только подготавливается. Ожидается, что он завершится к концу 2019 года или к началу 2020-го.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Facebook обвинили в продаже данных пользователей.