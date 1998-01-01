В новом iPhone может появится датчик газа

В новых смартфонах Apple может появиться датчик утечки токсичных газов, пишет «Экономика сегодня».

Об этом свидетельствует опубликованный в сети патент. В документе говорится, что газочувствительный сенсор способен различать монооксид углерода, диоксид азота, двуокись серы, метан и окись азота. Многие из перечисленных соединений входят в состав бытового газа. Датчик не только сможет оповестить об утечке, но и вызвать бригаду газовой службы.

По словам экспертов, газоанализатор в смартфоне сможет заменить домашние датчики.

После трагических событий в Магнитогорске и Ростовской области, связанных с гибелью людей в результате взрыва газа, в Госдуме предложили оснастить газифицированные дома специальными датчиками, фиксирующими утечку.