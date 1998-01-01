Собчак со скандалом покинула студию федерального канала

Журналист Ксения Собчак устроила скандал в гримерке перед эфиром на НТВ, сообщается на сайте телеканала.

Отмечается, что инцидент произошел за считанные минуты до выхода в студию. Что именно вызвало гнев Ксении — не уточняется, однако известно, что Собчак пригласили, чтобы поставить точку в скандальной истории с дракой ее мужа Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым.

Потасовка произошла вечером 21 января. Предположительно Собчак и Богомолов сидели за столиком в кафе, когда к ним подошел Виторган, после чего мужчины вышли на улицу, чтобы выяснить отношения.

Ранее Пятый канал публиковал видео избиения Богомолова в центре Москвы.