Скончался один из пострадавших в результате пожара в кафе в Саратовской области

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Мужчина получил 90% ожогов тела и находился на искусственной вентиляции легких.

Фото, видео: Пятый канал, СК РФ, Известия/ Александр Казаков

Один из пострадавших в результате ЧП в поселке Лысые горы, получивший 90% ожогов кожного покрова, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врача Лысогорской районной больницы. По словам медика, это был самый тяжелый пациент, он находился на искусственной вентиляции легких.

Также агентство сообщает, что причиной многочисленных ожогов, которые получили посетители кафе «Рандеву» в Саратовской области, стал оплавившийся от огня натяжной потолок.

— Сейчас проводится осмотр места происшествия. Кафе выгорело практически полностью, оплавился натяжной потолок. Предварительно, люди получили ожоги именно из-за него, он плавился, и с него капали капли огня, — рассказал ТАСС собеседник агентства.

Представитель правоохранительных органов добавил, что точная причина взрыва пока устанавливается.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в результате взрыва пострадали 22 человека, из них — шестеро получили серьезные ожоги и находятся в тяжелом состоянии. Прокуратура и СК РФ проводят проверку по факту этого происшествия.

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