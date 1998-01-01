Создана чудо-подушка, которая заглушает звук храпа

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Авторство изобретения принадлежит сотрудникам Университета Северного Иллинойса (США).

Фото: www.globallookpress.com

Американские ученые создали чудо-подушку, которая способна нейтрализовать звуки, издаваемые храпящим во сне человеком. Изобретение принадлежит сотрудникам Университета Северного Иллинойса. Об этом сообщает IEEE Spectrum.

В привычную деталь спальной комнаты вмонтировано устройство, состоящее из компактной акустической системы с динамиками, тремя микрофонами и звуковым фильтром. Аппарат испускает волны амплитудой идентичной звуку человеческого храпа, но обратной фазой. Смешиваясь, они взаимно подавляют друг с друга. То есть, по сути изобретение работает по принципу современных моделей наушников.

Примечательно, что ранее данные устройства встраивались в кровать, но нужного эффекта не получалось. Чудо-подушка гораздо эффективнее, она примерно в два раза понижает звук храпа. На сегодняшний день это — максимум, которого добилась наука.

Ранее Пятый канал сообщал, что американские сомнологи из Клиники Майо назвали самую вредную позу для сна, в том числе приводящую к появлению храпа.

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