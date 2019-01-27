При жесткой посадке вертолета в Нижегородской области пострадали два человека

Следователи устанавливают обстоятельства жесткой посадки частного вертолета в Нижегородской области, в результате которой пострадали два человека, 27 января.

Мужчины находились на борту аппарата «Автожир», который аварийно приземлился в поле в нескольких километрах от деревни Березовка. Одного из них с переломами голеностопов и ушибом спины госпитализировали в местную больницу, второго бортом МЧС доставили в Нижний Новгород.

Жертв при жесткой посадке удалось избежать. Предварительной версий случившегося стала сложная погодная обстановка, в регионе прошел сильный снегопад.

Следственный комитет РФ

Проверку по факту инцидента начали и в прокуратуре. Ранее Пятый канал публиковал первые карды с места происшествия.