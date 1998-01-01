В Освенциме почтили память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау

В польском Освенциме по случаю 74-й годовщины освобождения Красной Армией концлагеря Аушвиц-Биркенау, в День памяти жертв Холокоста, возле памятника жертвам фашизма в воскресенье, 27 января, прошло траурное мероприятие. В нем приняли участие бывшие узники, представители международных и общественных организаций, а также члены официальных делегаций из разных стран мира, в том числе России.

Священнослужители католической, иудейской, православной и протестантской церквей отслужили поминальный молебен.

Российская делегация возложила цветы на кладбище, где похоронены восемь тысяч советских военнопленных.

Аушвиц-Биркенау стал наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем смерти. В период с 1941 по 1945 годы на его территории были замучены, расстреляны, умерли от голода, невыносимых условий и болезней около 1,4 миллиона человек. Среди погибших около 1,1 миллиона — евреи, поэтому лагерь стал одним из главных символов Холокоста. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии.

Ранее Пятый канал рассказывал об учреждении Дня памяти жертв Холокоста.