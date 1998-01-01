Видео: В сети появился японский трейлер фильма «Годзилла 2»

Студия Warner Bros выложила в сеть очередной трейлер долгожданной картины «Годзилла 2: Король монстров». На этот раз компания постаралась для своих фанатов из страны восходящего солнца и подготовила японский видеоролик.

Насладиться трейлером поспешили фанаты также и из других стран, ведь на видео появилось много новых сцен, намекающих на сюжет киноленты. Поклонники фильма уже поняли, что Годзилла станет не единственным страшным монстром. Ему придется одолеть трех врагов: Родана, Мотру и короля Гидору. Однако любой исход битвы страшен для человечества: титаны смогут стереть все живое с лица земли.

В новом фильме роли исполнят Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Кэн Ватанабэ, Салли Хокинс, Томас Миддлдитч и Чжан Цзыи. Режиссером кинокартины стал Майкл Догерти, который является постановщиком таких известных хорроров как «Крампус» и «Кошелек или жизнь».

Премьера сиквела состоится 31 мая 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказал, чего ждать от новой части фильма «Годзилла».