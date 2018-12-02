Михаил Саакашвили заявил о готовности сменить власть в Грузии за 72 часа

Скандально известный политик, экс-президенть Грузии Михаил Саакашвили заявил о том, что готов сменить власть в родной стране за 72 часа. Об этом сообщает RT со ссылкой на ролик, опубликованный на сайте телеканала «Рустави 2».

Политик рассказал, что за 72 часа сможет сделать так, что председатель и основатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили исчезнет навсегда.

— Как только я сочту, что активная часть Грузии и оппозиция готовы обеспечить мне 72-часовое свободное передвижение в стране, я окажусь на родине. Это является мирным сценарием, — заявил Саакашвили.

Также экс-глава государства сравнил руководство Грузии с сумасшедшими людьми.

— Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме. Сейчас главное — нейтрализовать этих сумасшедших без трагедии, насилия и жертв, — приводит слова Саакашвили РИА Новости».

Михаил Саакашвили возглавил Грузию в 2004 году после так называемой «революции роз», тогда было захвачено здание парламента и отстранен от власти глава государства.

Спустя 9 лет он покинул Грузию и стал участником политического сражения на Украине. После государственного переворота Саакашвили возглавил Одесскую область.

Сейчас против бывшего президента в Грузии возбуждено несколько уголовных дел. Среди прочего Саакашвили обвиняют в организации убийства. По некоторым из уголовных дел он заочно приговорен к лишению свободы. По возвращении на родину ему грозит арест.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Саакашвили будет вести новое ток-шоу на Украине.