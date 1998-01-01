Британские ученые создали искусственную «волну-убийцу»

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Группа физиков из Оксфордского и Эдинбургского университетов изучила механизм образования волны Дропнера и пришла к неожиданному выводу.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Youtube @Cosmic List

Модель «волны-убийцы» удалось воссоздать в лабораторных условиях. В ходе эксперимента ученые нашли подтверждение того, что морской вал высотою до 30 метров образуется в результате столкновения двух более слабых волн. Отчет об исследовании появился на страницах журнала Journal of Fluid Mechanics.

В 1995 году одиночная «волна-убийца» высотою в 25,6 метров обрушилась на нефтяную платформу «Дропнер» в Северном море. Механизм образования подобных аномалий был плохо изучен, поэтому британские физики решили провести эксперимент в лаборатории.

Для этого им понадобился резервуар, моделирующий столкновение волн. При удачном стечении обстоятельств получалась уменьшенная копия волны Дропнера. Ожидается, что это открытие поможет в прогнозировании стихийных бедствий.

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