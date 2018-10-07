Дапкунайте подозревают в романе с журналистом, который младше актрисы на 18 лет

Актриса Ингеборга Дапкунайте после развода с третьим мужем начала встречаться с журналистом Михаилом Зыгарем, который младше артистки на 18 лет. Об этом сообщает газета «Экспресс» со ссылкой на свои источники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ingeborga Dapkūnaitė (@d.ingeborga) 7 Окт 2018 в 1:51 PDT

По информации газеты, Зыгаря и Дапкунайте сблизила совместная работа в Мобильном художественном театре. Именно после этого 56-летняя актриса и 37-летний журналист стали все чаще появляться на публике вместе. Кроме этого, внимание журналистов не раз привлекали совместные фотографии возможных возлюбленных, сделанных в лондонской квартире Ингеборги Дапкунайте.

— Соседи Инги по британской квартире даже не сомневаются, что Михаил — новый мужчина актрисы , — говорится в сообщении.

В 2017 году артистка рассталась с мужем — бизнесменом Дмитрием Ямпольским. В браке у супругов родился сын Алекс, которому сейчас два года. Михаил Зыгарь, в свою очередь, развелся с коллегой Майей Стравинской, с которой поженился еще в 2009 году.

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