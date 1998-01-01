Стали известны детали нового плана ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе

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В ДНР назвали план категорически неприемлемым и противоречащим Минским соглашениям.

Фото: © РИА Новости / Александра Хрусталь

В ДНР назвали категорически неприемлемым новый план по урегулированию ситуации в Донбассе, детали которого в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung раскрыл спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Как сообщает RT, он заявил, что мирный план должен заменить Минские соглашения, которые он назвал «не совсем четкими», для проведения выборов на неподконтрольном Киеву востоке Украины требуется «помощь извне», и оказать такую помощь должна ООН.

По словам Сайдика, организовать выборы в Донбассе может только ООН, поскольку на ОБСЕ лежит функция наблюдателей. При этом в регионе предполагается создать переходную администрацию ООН, которая будет следить за выполнением плана. Кроме того, по аналогии с Балканами, на востоке Украины может быть создано агентство по восстановлению Донбасса. По оценке Сайдика, численность миротворческой миссии ООН будет меньше заявленных ранее 20 тысяч человек.

Дипломат сообщил также, что новый план по мирному урегулированию ситуации в Донбассе уже был представлен на заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане и окончательно утвердить его должны участники «нормандской четверки».

В МИД ДНР заявили, что слова спецпредставителя ОБСЕ в корне противоречат договоренностям, которые были одобрены Советом Безопасности ООН и назвали их «стремлением к саботажу Минского процесса».

— Считаем категорически неприемлемой любую деятельность по подрыву реализации подписанных в Минске документов, в которых закреплен единственный и безальтернативный план мирного урегулирования конфликта в Донбассе, — цитирует заявление министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой «Интерфакс».

Между тем директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью ТАСС назвал новый план ОБСЕ «пустышкой». По словам эксперта, позиция Москвы по вопросу выполнения Минских соглашений неизменна: они должны быть полностью выполнены.

Ранее постпред России при ООН заявил, что нестабильная ситуация в Донбассе выгодна США и Евросоюзу и именно они виновны в том, что Украина не соблюдает минские договоренности. При этом дипломат процитировал стихи Пушкина.

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