Видео: Сотрудники украинской компании отплясывали на корпоративе в форме СС

Сотрудники украинской пивоваренной компании отплясывали на корпоративе в форме CC. Видео с вечеринки, посвященной юбилею фирмы, опубликовал в своем Facebook директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Скриншот снимка с Игорем Гуменным опубликовал и киевский журналист Андрей Дзиндзя. Он пишет, что фото со страницы бизнесмена уже удалено, и обращает внимание, что бал-маскарад в честь 25-летия компании проходил накануне Дня памяти жертв Холокоста.
Ранее Пятый канал рассказывал, как украинские ультрас устроили нацистский маскарад во время матча «Динамо» — «Шахтер».