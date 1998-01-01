Видео: Сотрудники украинской компании отплясывали на корпоративе в форме СС

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Видео опубликовал на своей страничке в Facebook директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Фото, видео: Facebook @eduard.dolinsky

Сотрудники украинской пивоваренной компании отплясывали на корпоративе в форме CC. Видео с вечеринки, посвященной юбилею фирмы, опубликовал в своем Facebook директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

— Сотрудники Ukrainian Beer Сompany не стесняются отмечать годовщину фирмы в форме офицера СС. А владелец фирмы Игорь Гуменной даже позирует с ним. В форму узника концлагеря никто не оделся.

Скриншот снимка с Игорем Гуменным опубликовал и киевский журналист Андрей Дзиндзя. Он пишет, что фото со страницы бизнесмена уже удалено, и обращает внимание, что бал-маскарад в честь 25-летия компании проходил накануне Дня памяти жертв Холокоста.

facebook @ dzindzia

Ранее Пятый канал рассказывал, как украинские ультрас устроили нацистский маскарад во время матча «Динамо» — «Шахтер».

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