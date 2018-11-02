Гуф в опасности: Поклонники опасаются за здоровье растолстевшего рэпера

Поклонники рэпера Гуфа, настоящее имя которого Алексей Долматов, бьют тревогу. Причиной для паники стал стремительный набор веса артистом. Может оказаться, что это симптом серьезного заболевания.

Почитатели творчества Гуфа, которые активно следят за ним в социальных сетях, давно уже обратили внимание на то, что музыкант достаточно быстро и ощутимо прибавил в весе. Многие подписчики предполагали, что изменения связаны с плотным графиком или стрессом из-за расставания с Кети Топурией. Однако теперь поклонники всерьез обеспокоены — внешние метаморфозы Гуфа все больше становятся похожи на признаки серьезного заболевания.

Гуф. vistanews.ru

В частности, речь идет о гипотиреозе. Это заболевание эндокринной системы, при котором щитовидная железа не выделяет достаточного количества гормонов. Их недостаток сказывается на работе организма, вызывая сбои в работе большей части органов. Так, в число характерных симптомов входят ожирение или быстрый непрекращающийся набор веса. Также заметны для окружающих станут изменения в работе нервной системы — заторможенность, сонливость.

В случае, если предположения о заболевании верны, за благополучие рэпера действительно стоит волноваться. Если диагноз не будет своевременно поставлен, а лечение не будет назначено, больных с гипотиреозом ожидает микседема — так называемый «слизистый отек» тканей организма. Впоследствии непролеченная микседема приводит к коме, нередко заканчивающаяся летальным исходом, сообщает VistaNews.

При этом здоровье артиста и так подвергалось сербезным испытаниям — ранее Пятый канал рассказывл о том, что Гуфа избили в столичном ночном клубе.