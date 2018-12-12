Спасение махрового полотенца от жесткости — три простых лайфхака

, 7:00 Видео 18

После каждой стирки мягкие и пушистые махровые полотенца становятся все более жесткими. Мы подскажем несколько хитростей, которые помогут этого избежать.

Фото, видео: Пятый канал, global look press © Jiri Hubatka

Нет ничего приятнее, чем закутаться после водных процедур в пушистое махровое полотенце. Вот только после стирки такие полотенца зачастую становятся жесткими и неприятными на ощупь. Не спешите выбрасывать потерявшую мягкость вещь — мы поделимся с вами лайфхаком, который поможет вернуть полотенцу приятную пушистость!

Прежде всего проверьте, что за средство вы используете для стирки. Обычный стиральный порошок? Попробуйте заменить его на жидкие средства. Текстура махровых полотенец не позволяет на 100% выполоскать из них порошок — это и делает их жестковатыми.

Чтобы полотенца не потеряли пушистость, вместе с ними в барабан стиральной машины стоит положить несколько пластиковых шариков для игры в пин-понг. Это поможет «разбить» махровые ворсинки, которые при стирке как бы слипаются вместе. Именно из-за этого полотенца после стирки перестают быть пушистыми и значительно теряют в мягкости — пластиковые шарики в барабане помогут полотенцам сохранить свои качества.

Кроме того, после машинной стирки можно дополнительно провести еще одну «ручную» процедуру. Замочите полотенца на несколько минут в соленой воде. Главное — не переусердствовать с солью. На каждый литр воды необходимо положить по одной столовой ложке соли. В готовом растворе замочите полотенца на несколько минут. По завершении «купания» не забудьте прополоскать вещи в чистой воде — иначе высохшая соль на ткани не только сделает ее жесткой, но и станет причиной раздражения на коже.

Ранее Пятый канал делился лайфхаком о том, как быстро и крепко склеить тонкие предметы при помощи обычной соды.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:08
Псковская школьница получила грант на производство молочной продукции
7:00
Спасение махрового полотенца от жесткости — три простых лайфхака
6:47
«Мать-кукушка»: Певица Елка впервые показала своих подросших дочерей
6:34
«Это восторг!»: Сергей Безруков представил новый клип своей музыкальной группы
6:22
В руководстве Instagram заявили, что справились с произошедшим сбоем
6:11
Минюст намерен отменить наказание за «вынужденную» коррупцию
5:56
США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже
5:34
Председатель Совфеда предупредила о пресечении попыток отрицания Холокоста
5:13
«Наяривать три раза в неделю»: Ивлеева рассказала о планах выучить английский — видео
4:54
Теплосчетчики продолжат устанавливать в новостройках
4:32
Владимиру Путину доложили об урожае озимых и электронной сертификации животных
4:20
«Он мой отец»: Возможный внебрачный сын солиста «Иванушек» впервые дал интервью
3:58
Видео: В Петербурге полыхает цех по переработке мусора
3:38
Видео: Сотрудники украинской компании отплясывали на корпоративе в форме СС
3:31
Глобальный сбой произошел в приложении для обмена фотографиями Instagram
3:17
«Путь для произвола!»: Эксперт о новом законе Порошенко о религиозных общинах
2:59
Гуф в опасности: Поклонники опасаются за здоровье растолстевшего рэпера
2:38
Арестован подросток, подозреваемый в поджоге сверстника в Москве
2:20
«Вечно молодой!»: Поклонники поздравляют Дмитрия Маликова с днем рождения
1:58
История непокоренного народа: Племянник Тани Савичевой о блокаде Ленинграда

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

12.12.2018

Как без труда вернуть блеск посуде — лайфхак для домохозяек

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Стражи Отчизны»: Сериал о работе секретного подразделения «спящих агентов»

Пятый канал готовится преподнести роскошный подарок фанатам боевиков. В начале 2019 года на экраны выйдет новый многосерийный остросюжетный фильм «Стражи Отчизны».

Культура

Цифры дня

Смотреть «Своих» на Пятом — замечательная традиция!

С понедельника по четверг московские телезрительницы в аудитории «Женщины 25-49» не пропускали премьерные серии детектива «Свои». Это обеспечило Пятому каналу первое место в телеэфире столицы с долей 10,7%.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама