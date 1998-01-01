Дождь в самолете — пассажиры рейса Воронеж-Сочи шокированы необычными осадками

, 16:20 Видео 36

Объяснений происходящего со стороны экипажа не последовало.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Пассажиры самолета Bombardier CRJ 200, следующего во вторник, 29 января, из Воронежа в Сочи были шокированы, когда и на головы вдруг полились потоку воды. Видео происшествия появилось в интернете, на кадрах видно, как вода заливает кресла и пол салона. Некоторый пассажиры борясь с «дождем» пытались ловить льющуюся воду в пластиковые стаканчики.

По словам очевидцев «осадки», случились дважды — при взлете самолета и перед посадкой.

Никаких объяснений по поводу «дождя» в салоне пассажиры от экипажа не получили. Самолет благополучно приземлился в Сочи.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в Сочи экипаж другого самолета вынужден был совершить посадку после того как пассажир избил одну из бортпроводниц.

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