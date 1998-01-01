Украине нужен «холодный мир» с Россией, заявил лидер Незалежной Петр Порошенко на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Киеве 29 января.

— Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир , — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

Также он добавил, что тема «войны и мира» будет одной из главных на предстоящих выборах президента в стране, поскольку «народ будет избирать верховного главнокомандующего».

Кроме этого, лидер Незалежной пообещал урегулировать конфликт на Донбассе «политико-дипломатическим путем». В завершение своей речи Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.

Ранее Пятый канал сообщал, что Киев уже сейчас несет значительные убытки из-за завершения газового контракта с Москвой.