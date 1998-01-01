«Шок-контент!» Бывшие Гуфа Кети Топурия и Айза «взорвали» Instagram общим фото

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина опубликовала в Instagram общую фотографию с певицей Кети Топурией, которая еще недавно встречалась с Алексеем Долматовым (настоящее имя Гуфа — прим.ред.). На снимке Анохина и Топурия вместе с детьми сидят на одном из балийских пляжей.

Instagram @aizalovesam

— Хайпажорство 80 уровня. Или как мы встретились с Кети и познакомили кучеряшек, — подписала кадр Айза.

Поклонники дизайнера восприняли публикацию весьма неоднозначно. Некоторые из них даже отметили под фотографией Долматова и пожелали ему «душевного спокойствия».

— Вся жизнь, чтобы насолить Гуфу, — прокомментировал пользователь.

— Неужели нельзя просто написать, что две красивые мамы встретились на Бали и подружились с детьми! — добавил другой.

— А фотает вас наверняка Яна Шевцова? — пошутил фанат.

Ранее Пятый канал сообщал, что Гуф расстался с Топурией в конце 2018 года. В разговоре с поклонниками рэпер признался, что отношения завершились по его вине.