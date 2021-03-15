Пожалуй, нет человека, который никогда не обещал себе начать пресловутую «новую жизнь» с определенного момента. Но что такое «новая жизнь»?

Подводные камни

«„Новая жизнь“ — понятие достаточно вредное, иногда даже опасное. Множество людей хочет начать все с чистого листа, забыть старые проблемы, открыть себя новому. Вся проблема заключается в том, что наш багаж опыта — и приятного, и тяжелого — никуда не денется и будет тянуться за нами всю жизнь. Даже если импульсивно бросить все и сбежать в другую страну, неразрешенные проблемы, скажем, в отношениях или общении с людьми вообще, рано или поздно дадут о себе знать», — говорит медицинский психолог, сотрудник ПКБ № 4 им. П. Б. Ганнушкина Сергей Малюков.

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По его словам, есть и вторая проблема, связанная с «новой жизнью», не такая радикальная, но куда более распространенная. Это обещания начать «новую жизнь» с понедельника/нового года/на новой работе/в отношениях и так далее.

«Опасность состоит в том, что можно надавать себе невыполнимых обещаний, а в случае их невыполнения появится еще и чувство вины. А чтобы его приглушить, человек может дать себе „еще один шанс“ и попробовать все с нового понедельника. Таким образом можно впасть в зависимость от такого „начинания новой жизни“ и остаться на месте».

Что же делать? Как менять ситуацию?

«Во-первых, настоящую „новую жизнь“ можно начинать постепенно. С работы над собой, выработки хороших привычек, избавления от плохих. Не бойтесь отказываться от плохого в пользу хорошего. В процессе изменения могут быть незаметны, но, оглянувшись назад, люди обычно говорят, что сейчас живут по-новому и раньше жизнь была совершенно другой!» — такой совет дал психолог. — Во-вторых, стоит работать над ошибками. Раз уж от них никуда не деться, можно попробовать извлечь из них выгоду. Жизнь дает нам бесценный опыт, личный и неповторимый, которым не стоит пренебрегать, и который нужно присвоить. Ну а третий пункт вытекает из второго — не забывайте признавать и принимать то хорошее, что случалось с вами в „этой“ жизни. В хорошем прошлом сил для изменения всегда больше, чем в неизвестном и туманном будущем».

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Что еще можно сделать?

Мы задали этот вопрос коучам — специальным людям, которые помогают своим клиентам достигнуть определенной жизненной цели.

Валерия Хрусталева

Коуч — Коуч обязательно поможет вам сделать так, чтобы начав „новую жизнь“ в какой-то одной сфере, вы смогли не завалить остальные. Например, рьяно начав зарабатывать деньги не оставить без внимания своих любимых и близких. Или не угробить свое здоровье. Или не перетрудиться так, что на заработанные деньги и смотреть не захочется. В общем, много есть вариантов.

Работа коуча — это, как выяснилось, не просто банальные советы!

Евгения Андрейко

Коуч — Так как я коуч, я не даю советов. Коучинг предполагает поиск решения совместно с клиентом, и решение это всегда индивидуально и уникально. Поэтому я и работаю коучем, мне лично очень нравится такой подход. И мой совет, как начать „новую жизнь“, будет в стиле коучинга — отойдите от шаблонов, ищите то, что нужно именно вам. Как просто, да? Но для многих это тяжело применить в жизни. Мы же так привыкли слушать, как надо жить, что уже разучились понимать, чего хотим.

Лучше с понедельника или с завтра?

Валерия Хрусталева

Коуч — С сегодня! Вот сейчас появился импульс, что что-то надо менять… Не теряйте этот импульс. Самое время сесть с листком бумаги и ручкой и записать, чего я хочу. Что я могу сделать для этого в течение года? Месяца? Недели? В ближайшие три дня? И сегодня же сделать первый же, пусть даже самый крохотный шаг. Все изменения — процесс длительный. Поэтому не нужно рвать с места в карьер. Так вы очень быстро выдохнетесь, и сила инерции вернет вас в прежнюю жизнь. Необходимо рассчитать силы, разбить свои планы на маленькие, легко выполнимые шаги и делать их регулярно. Есть конечно еще много всяких хитростей: как не позволить своим страхам вернуть себя в прежнюю жизнь? Как не потерять мотивацию? Как не отвлекаться и не дать быту и рутине себя засосать? И много, много других „как“. Но их слишком много. Поэтому и нужен коуч, чтобы провести за руку через все возможные препятствия, заметные уже на старте, и совсем незаметные и потому неожиданные.

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В общем, оцените, нужна ли вам новая жизнь и какой вы хотите ее видеть! И если вам это действительно нужно — начинайте прямо сейчас!