Лайфхак: Что делать, если чернила испачкали одежду

Родители часто сталкиваются с проблемой, когда их чадо приходит из школы в испачканной чернилами одежде. Сложно регулярно покупать на растущий организм новую одежду, поэтому вот лайфхаки хозяйкам на заметку.

Чтобы вывести следы от столь популярной среди учеников гелевой ручки, есть как минимум три способа.

Во-первых, можно полить пятно соком свежего лимона и немного подождать, пока натуральная кислота начнет свое действие.

Если таким образом тратить столь нужный зимой витамин С жалко, то можно из домашней аптечки позаимствовать перекись водорода, и также полить ею загрязненные участки.

Но если ребенок явился после получения очередной порции знаний уж совсем весь перепачканный, не стоит отчаиваться или ругать его. Достаточно лишь на ночь замочить в тазике его одежду, добавив в воду горчичный порошок.

Во всех трех случаях после процедуры сведения пятен, одежду стоит пропустить через стиральную машину.

Конечно же, ребенок должен быть опрятным, но и не его вина, если он на уроке задумался, решая непростую задачу по математике, или наоборот считал ворон, глядя из класса в окно, и случайно перепачкал одежду чернилами.

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