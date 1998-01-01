Оззи Осборн отменяет концерты из-за болезни

70-летний «крестный отец хэви-метала» бывший вокалист Black Sabbath Оззи Осборн вынужден отменить несколько концертов в Великобритании из-за тяжелой формы заболевания гриппом, сообщает Express.

Турне должно было стартовать в Дублине в среду, 30 января. Но накануне партнеры Осборна по гастролям Judas Priest опубликовали заявление, в котором говорится о переносе концертов.

— С большим сожалением сообщаем, что первые четыре концерта в Великобритании в туре с Оззи Осборном отложены из-за заболевания Оззи тяжелой формой гриппа. Поэтому концерты в Дублине, Ноттингеме, Манчестере и Ньюкасле перенесены на более поздний срок. Детали сообщим дополнительно. Мы очень сожалеем, что так произошло и мы разочаровали так много поклонников , — говорится в сообщении.

Сам Оззи опубликовал на своей странице в Facebook пост с фотографией, где отчетливо видно кровоизлияние в глаз.

— Кашлянул так сильно, что у меня лопнул кровеносный сосуд , — прокомментировал снимок Осборн.

Facebook @ozzyosbourne

Гастроли музыканты планируют возобновить в марте, дав несколько концертов в Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Ранее Пятый канал сообщал, что Оззи Осборна перепутали с Аллой Пугачевой. Британский рок-певец выложил в сеть фото, на котором его едва можно отличить от российской артистки.