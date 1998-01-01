Оззи Осборн отменяет концерты из-за болезни

70-летний «крестный отец хэви-метала» бывший вокалист Black Sabbath Оззи Осборн вынужден отменить несколько концертов в Великобритании из-за тяжелой формы заболевания гриппом, сообщает Express.
Турне должно было стартовать в Дублине в среду, 30 января. Но накануне партнеры Осборна по гастролям Judas Priest опубликовали заявление, в котором говорится о переносе концертов.
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Сам Оззи опубликовал на своей странице в Facebook пост с фотографией, где отчетливо видно кровоизлияние в глаз.
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Гастроли музыканты планируют возобновить в марте, дав несколько концертов в Австралии, Новой Зеландии и Японии.
Ранее Пятый канал сообщал, что Оззи Осборна перепутали с Аллой Пугачевой. Британский рок-певец выложил в сеть фото, на котором его едва можно отличить от российской артистки.