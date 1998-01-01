Президентский лимузин проходит испытания морозами на Ямале

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Aurus проекта «Кортеж» замечен в городе Ноябрьск, где столбик термометра сейчас опускается ниже минус 50 градусов.

Фото, видео: Youtube.com, ВКонтакте @ОЧЕВИДЕЦ

Жители города Ноябрьск заметили на улицах российские лимузины Aurus проекта «Кортеж», на таком же ездит Владимир Путин. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях. Как пишет интернет-портал URA.RU, сначала горожане предположили, что приехал президент. Но быстро отвергли эту версию, поскольку заметили, что дороги не перекрыты, и полицейских «каждые сто метров» не видно.

Источники издания в городской администрации сообщили, что автомобили проходят тест-драйв в суровых климатических условиях – проверяют «в полевых условиях» пневматическую подвеску китайского производства. Правда, пресс-служба государственного научного центра НАМИ, который является разработчиком Aurus, комментировать информацию отказалась.

В эти дни столбик термометра в Ямало-Ненецком автономном округе опускается до минус 50 градусов.

Ранее Пятый канал публиковал ролик Минпродторга РФ, который рассказывает, как создавался автомобиль «Aurus».

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