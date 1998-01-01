Стала известна стартовая цена Lada Vesta Sport

Lada Vesta Sport будет стоить свыше миллиона рублей, что делает его самым дорогим серийным автомобилем «АвтоВАЗа» за всю историю. Модель поступит в продажу только в комплектации Luxe. За дополнительную плату также можно заказать пакет Multimedia с камерой заднего вида, встроенным навигатором и обогревом ветрового стекла.

Twitter @LadaVesta

По информации RT, Sport-версия Lada Vesta получит 145-сильным бензиновым двигатель объемом 1,8-литров и пятиступенчатую механическую коробкой передач. Главными отличиями модели станут заниженная подвеска, модернизированная тормозная система и «агрессивные» формы кузова.

Twitter @LadaVesta

Ранее Пятый канал сообщал, что «АвтоВАЗ» отзывает более 40 тысяч авто Lada Vesta из-за проблем с шинами.