Видео: Гибрид Стива Бушеми и Дженнифер Лоуренс озадачил пользователей сети

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Лицо актера было наложено на изображение актрисы с помощью технологии DeepFakes.

Фото, видео: Twitter@MikaelThalen

Помесь голливудских звезд Стива Бушеми и Дженнифер Лоуренс набирает популярность среди пользователей Twitter. Американский журналист Микаэль Тален опубликовал видео, созданное при помощи технологии DeepFakes. На нем на изображение актрисы на вручении премии «Золотой глобус» было наложено лицо актера.

Пользователей ужаснул звездный гибрид, который с физиономией Бушеми говорит голосом Лоуренс. Тем не менее, ролик уже набрал более миллиона просмотров.

Программа DeepFakes позволяет накладывать изображения на движущиеся объекты. Технология стала популярна в порноиндустрии, когда на видео для взрослых накладывали лица знаменитостей.

Ранее Пятый канал рассказывал о портале Pornhub, который отказался удалять видео, созданные с ипользованием DeepFakes.

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