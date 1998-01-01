Видео: Российский Су-27 решительно отогнал обнаглевший истребитель НАТО

Пользователи сети в четверг, 31 января, активно обсуждают видео маневра российского многоцелевого истребителя Су-27. На кадрах видно, как рядом со гражданским летит военный самолет ВВС Североатлантического альянса. В какой-то момент появляется один из российских истребителей и умелым маневром буквально отжимает нагло приблизившийся натовский самолет в сторону. Затем через несколько секунд Су-27 повторяет маневр. После чего истребитель НАТО вынужден был убраться на довольно приличное расстояние. Видео опубликовано на Telegram-канал «Силовики».

Когда это произошло информации пока не поступало.

К слову, боевые самолеты ВВС НАТО частенько в последнее время стали приближаться к самолетам в частности высокопоставленных лиц РФ. Так, ранее Пятый канал рассказывал о том как натовский наглец сопровождал самолет главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и что из этого вышло.