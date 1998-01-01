В Псковской области мотопараплан совершил жесткую посадку

, 17:55 Интервью 69

В район двух островов Талабского архипелага в акватории Псковского озера направились экстренные службы.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Экстренные службы в четверг, 31 января, выехали на сообщение о жесткой посадке мотопараплана в Псковской области. Авария произошла между двух островов Белов и Залита Талабского архипелага в акватории Псковского озера.

Как стало известно Пятому каналу, возможно пострадал мужчина в возрасте 40 лет. Мотопарапланерист приземлился на лед озера. Предварительно, у него может быть поврежден позвоночник.

— Информация о ЧП поступила около 17.00, — рассказала представитель пресс-службы МЧС по Псковской области Ирина Коноплева.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что спасателям, чтобы добраться до пострадавшего, необходимо преодолеть большое расстояние по льду Псковского озера. 

 

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