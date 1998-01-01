Дочь Навки и Пескова думает, что ее родители работают на елках

Супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка разместила в Instagram трогательный видеоролик с их дочерью Надеждой, которая рассказывает, что ее родители работают на елках, а конкретно папа — на кремлевской.

Пятилетняя девочка обращается к вымышленным голубям, которых она отправляет к маме и папе на работу, чтобы те поскорее пришли к ней домой.

Instagram @tatiana_navka

— Вот он потрясающий мир глазами ребенка. Я, как любой родитель, наслаждаюсь каждым мгновением со своей дочерью! К тому же у нас сейчас тот замечательный возраст детской непосредственности, когда мы выдаем шикарные фразочки (а иногда и целые истории, которые специально не придумаешь, — подписала видео звезда фигурного катания, обладательница мировых рекордов в этом виде спорта.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором дочь Навки и Пескова прошлась по подиуму на модном дефиле Галины Юдашкиной.