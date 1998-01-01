С момента гибели группы Дятлова на Северном Урале прошло 60 лет

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Десятки лет криминалисты-любители и все интересующиеся мистическими событиями пытаются разгадать одну из самых таинственных загадок — причину гибели группы туристов во время зимнего похода 1959 года.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Взоры любителей всего мистического нацелены на горы Северного Урала. 60 лет назад при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов Уральского политехнического института.

Что тогда произошло в лагере, криминалисты, эксперты, следователи спорят до сих пор. Но так и не могут прийти к единому мнению. Кто виноват в смерти девяти молодых людей — тайна, которая будоражит умы даже спустя полвека.

На перевал Дятлова — одно из самых зловещих мест на планете — отправился корреспондент Виталий Ханин.

 

Ранее Пятый канал публиковал некоторые из версий того, что произошло на Северном Урале в 1959 году.

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