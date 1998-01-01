С момента гибели группы Дятлова на Северном Урале прошло 60 лет

Взоры любителей всего мистического нацелены на горы Северного Урала. 60 лет назад при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов Уральского политехнического института.

Что тогда произошло в лагере, криминалисты, эксперты, следователи спорят до сих пор. Но так и не могут прийти к единому мнению. Кто виноват в смерти девяти молодых людей — тайна, которая будоражит умы даже спустя полвека.

На перевал Дятлова — одно из самых зловещих мест на планете — отправился корреспондент Виталий Ханин.

Ранее Пятый канал публиковал некоторые из версий того, что произошло на Северном Урале в 1959 году.