Параноидальная ревность британки оказалась симптомом смертельно опасной болезни

20-летняя жительница Великобритании Иви Мур внезапно начала испытывать приступы параноидальной ревности к своему парню. Девушка подозревала его в переписке с другими представительницами слабого пола, а позднее и вовсе решила, что он ей изменяет, сообщает Daily Mail.

Далее последовала социальная изоляция. Иви перестала выходить из дома и общаться по телефону. Британка почувствовала неладное проснувшись утром с высокой температурой. Девушка связалась с родителями, которые отвели ее к врачу.

Пока Иви Мур проходила лечение от гриппа, у нее диагностировали самый настоящий психоз, а еще позднее выявили энцефалит.

Девушка провела в больнице больше двух месяцев и растолстела на 40 килограммов из-за стероидов, которые доктора назначили для поддержания функций мозга.

Сейчас Иви считает, что опасное заболевание проявилось именно на фоне сложностей в отношениях с уже бывшим парнем. Она буквально призывает следить за своим самочувствием и при малейших недомоганиях обращаться к врачам, чтобы не оставить без внимания симптомы возможного опасного заболевания.

Ранее Пятый канал сообщал, что врачи в Псковской области диагностировали у ребенка клещевой вирусный энцефалит после того, как он выпил сырое козье молоко.