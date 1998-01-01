Звезда сериала «МУР есть МУР» арестована в США

По имеющейся информации, Ирина Усок подозревается в похищении ребенка. Полицейские арестовали российскую актрису сразу после прилета в аэропорту Нью-Йорка. Информацию об этом подтвердили в «Содружестве актеров Таганки».

Детали произошедшего пока прокомментировать они не могут. Предварительно, причиной задержания является двухлетний ребенок актрисы, который рожден от американского гражданина.

Ирина Усок родилась в Таганроге в 1976 году. В 2000-м окончила школу-студию при МХАТ им. Чехова. После окончания получила приглашение в театр «Содружество актеров Таганки» на роль Нины Заречной в пьесе А. П. Чехова «Три сестры». До настоящего времени служит в театре, задействована почти во всех ведущих спектаклях. Кроме того, принимает участие в антрепризных постановка театров России.

Зрителям 42-летняя актриса знакома по сериалу «Дело Крапивиных», «МУР есть МУР», картине «Дети Ванюхина», «Мама не горюй» и др. В послужном списке Ирины Усок более 70 картин.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивные кадры похищения ребенка звезды шоу «Голос» Светланы Феодуловой.