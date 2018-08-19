Родной дом Ельцина растащат на дрова

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Новым владельцам недвижимости историческая постройка оказалась не нужна.

Фото: www.globallookpress.com

Дом, в котором родился Борис Ельцин, пустят на дрова. Об этом стало известно от нынешних хозяев недвижимости.

Родился будущий президент в небольшом селе Басмановском в Свердловской области. Когда Ельцину исполнилось несколько месяцев, семья переехала в другое село — Бутку, а частный дом достался другим владельцам.

Теперь здание стоит почти заброшенным — после взрыва, раскурочившего дом в конце января 2018 года, хозяева так его и не восстановили. Как оказалось, эта недвижимость владельцам больше не нужна. Об этом они сообщили сельской администрации.

— Недавно хозяева дома прислали письмо. Они написали, что дом им не нужен, восстанавливать его не будут. Предложили объявить местным жителям: если кому-то надо, то могут разобрать его уцелевшие стены на дрова, — цитирует представителя управы Басмановского издание URA.RU.

Приведший постройку в негодность взрыв прогремел год назад накануне 1 февраля — дня рождения Бориса Ельцина. У здания почти целиком прогорела крыша, помещения выгорели изнутри. Целы остались только стены, но и те позже начали разваливаться.

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