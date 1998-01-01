В театре «Содружество актеров Таганки» прокомментировали арест Ирины Усок

, 15:54 Интервью 215

Актрису театра и кино Ирину Усок, хорошо известную зрителям по ролям в сериалах «МУР есть МУР», «Мама не горюй» и «Дети Ванюхина» американская полиция арестовала в пятницу, 1 февраля.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Константин Кокошкин

В театре, где работает Ирина Усок, прокомментировали арест актрисы. Звезду сериала «МУР есть МУР» полицейские арестовали в США.

Сотрудник пресс-службы театра «Содружество актеров Таганки» Анна рассказала, что пока комментировать ситуацию ей довольно сложно.

— Она замечательная мать, прекрасная актриса, хороший человек. Сейчас попала в сложную ситуацию. Пока комментировать что-то сложно, вся необходимая помощь нами организована, — сказала она.

Также Анна сообщила, что в первую очередь на текущем этапе помощь оказывается моральная — «чтобы ее там поддержать».

Ранее Пятый канал сообщал, что актрису Ирину Усок арестовали в Нью-Йорке сразу по прилету в США. По одной из версий, причиной этого мог стать двухлетний ребенок, которого актриса родила от американского гражданина.

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