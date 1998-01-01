«Чем мы хуже Илона Маска?»: Российский стартап осваивает космос

Группа российских ученых решила открыть новую страницу в исследовании космоса и запускает амбициозный проект StartRocket по выведению на орбиту объектов, которые могли бы, отражая солнечный свет, создавать в небе нужные образы, в частности, рекламу, пишет «ПолитЭксперт».

Перебрав всевозможные варианты, специалисты пришли к оптимальному решению, а именно, выведению в космос не одного большого объекта, а группы микроспутников, каждый из которых будет выполнять роль пикселя в общей картинке. Размер одного пикселя — не более 10 квадратных метров, а расстояние между ними — не менее 100 метров. При необходимости конфигурацию пикселей можно менять, создавая нужные иллюстрации и сообщения. Технологию назвали The Orbital Display.

politexpert.net

Авторы идеи заключили контракт с командой «Сколтеха», предусматривающий четыре этапа совместной работы: поиск научно обоснованного технического решения, инженерию, стратосферные и орбитальные тесты и, непосредственно, сам вывод группировки на орбиту. По подсчетам специалистов, общая стоимость проекта превысит 200 миллионов долларов.

При разработке проекта его создатели вдохновились идеей расширить привычные представления о рекламе и развлечениях.

Однако мнения экспертов, а также обывателей, далеких от астрофизики, разделились. Некоторые уверены, что не хотели бы видеть на небосклоне вместо Млечного пути символику Coca Cola или BMW. Более того, бытует точка зрения, что этот проект неэтичен, так как «космос — это чистое пространство бесконечности, которое предполагает его научное освоение, но никак не замусоривание рекламой, да еще в таком циничном виде».

Другие, наоборот, видят в StartRocket социальную пользу на случай, если произошел блэкаут, землетрясение и прочие катаклизмы, и тогда с помощью микроспутников можно обеспечить временную подсветку некоторой территории или передавать людям в опасной зоне важную информацию.

Креативный директор агентства Possible Group Владилен Ситников, чьим детищем и является проект StartRocket, приводит в пример отправку в космос «Теслы» Илона Маска, отмечая, что люди этому восхищались.

Однако, по результатам соцопроса, размещенном на сайте «ПолитЭксперт», против размещения рекламы в космосе выступили более 83% проголосовавших, более 16,5% поддержали идею.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как корпорация Илона Маска запустила на орбиту электромобиль Tesla.