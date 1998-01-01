«Чем мы хуже Илона Маска?»: Российский стартап осваивает космос

, 17:20 33

Однако мнения экспертов разделились — некоторые расценивают проект как попрание этических норм по отношению к Галактике, другие уверены в его социальной значимости для всего человечества.

Фото, видео: www.globallookpress.com, politexpert.net

Группа российских ученых решила открыть новую страницу в исследовании космоса и запускает амбициозный проект StartRocket по выведению на орбиту объектов, которые могли бы, отражая солнечный свет, создавать в небе нужные образы, в частности, рекламу, пишет «ПолитЭксперт».

Перебрав всевозможные варианты, специалисты пришли к оптимальному решению, а именно, выведению в космос не одного большого объекта, а группы микроспутников, каждый из которых будет выполнять роль пикселя в общей картинке. Размер одного пикселя — не более 10 квадратных метров, а расстояние между ними — не менее 100 метров. При необходимости конфигурацию пикселей можно менять, создавая нужные иллюстрации и сообщения. Технологию назвали The Orbital Display.

politexpert.net

Авторы идеи заключили контракт с командой «Сколтеха», предусматривающий четыре этапа совместной работы: поиск научно обоснованного технического решения, инженерию, стратосферные и орбитальные тесты и, непосредственно, сам вывод группировки на орбиту. По подсчетам специалистов, общая стоимость проекта превысит 200 миллионов долларов.

При разработке проекта его создатели вдохновились идеей расширить привычные представления о рекламе и развлечениях.

Однако мнения экспертов, а также обывателей, далеких от астрофизики, разделились. Некоторые уверены, что не хотели бы видеть на небосклоне вместо Млечного пути символику Coca Cola или BMW. Более того, бытует точка зрения, что этот проект неэтичен, так как «космос — это чистое пространство бесконечности, которое предполагает его научное освоение, но никак не замусоривание рекламой, да еще в таком циничном виде».

Другие, наоборот, видят в StartRocket социальную пользу на случай, если произошел блэкаут, землетрясение и прочие катаклизмы, и тогда с помощью микроспутников можно обеспечить временную подсветку некоторой территории или передавать людям в опасной зоне важную информацию.

Креативный директор агентства Possible Group Владилен Ситников, чьим детищем и является проект StartRocket, приводит в пример отправку в космос «Теслы» Илона Маска, отмечая, что люди этому восхищались.

Однако, по результатам соцопроса, размещенном на сайте «ПолитЭксперт», против размещения рекламы в космосе выступили более 83% проголосовавших, более 16,5% поддержали идею.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как корпорация Илона Маска запустила на орбиту электромобиль Tesla.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

17:58
Видео: Дакота посвятила новую песню безусловной любви к своему бывшему мужу
17:49
Хоккеист Александр Овечкин почтил память Веры Глаголевой
17:34
Валерий Меладзе защитил Лободу от нападок пользователей
17:26
«Активная атака» — в западной прессе обсуждают маневр Су-27, отогнавшего F-15
17:20
«Чем мы хуже Илона Маска?»: Российский стартап осваивает космос
17:11
Выглядела счастливой: подруга Ирины Усок о последнем разговоре с актрисой
17:03
Картина Куинджи прошла три экспертизы перед возвращением на выставку
16:41
Песков: РФ не имеет отношения к продаже венесуэльского золота
16:31
Нибиру, Матрона и древние майя — кто и как предсказывает грядущий апокалипсис
16:24
Видео: люди Арашуковых забаррикадировались в особняке на Кавказе
16:14
Тысячи родителей стоят в очередях, чтобы записать детей в первый класс
16:03
Не обманешь: «Киберпонедельник» не заставил раскошелиться россиян
15:54
В театре «Содружество актеров Таганки» прокомментировали арест Ирины Усок
15:49
В деле Арашуковых появился новый задержанный
15:45
Спасатели РФ готовятся эвакуировать больного украинца в Керченском проливе
15:43
Аномальные морозы: Десятки человек погибли от холода в США
15:30
Подросток из Киргизии упал под поезд в московском метро
15:15
Были прокляты: Названы причины гибели туристов на перевале во главе с Дятловым
15:08
Видео: Пожар в торговом центре в Дагестане устранен
15:00
Вашингтон отбросит договор — МИД РФ заявил о неотвратимости выхода США из ДРСМД

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Вся правда… о мясе птицы

3 февраля в 11 утра, сразу после программы «Светская хроника» на Пятом канале премьера новой серии продуктового расследования «Вся правда о… мясе птицы».

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет боевик нового поколения — остросюжетный приключенческий сериал «Стражи Отчизны».

5-tv.ru

Реклама