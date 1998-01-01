«Зелёнский»: кандидата в президенты Украины облили зеленкой — видео

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Александр Вилкул приехал в Запорожскую область на выступление перед избирателями, но до речи не дошло: ему заблокировали вход в местный ДК и облили зеленкой.

Фото, видео: Instagram @oleksandrvilkul, youtube.com

Бывшего члена «Партии регионов» и кандидата в президенты Украины от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула по-варварски встретили в Бердянске: политику не только заблокировали вход в местный ДК, но и облили его зеленкой.

На видео, опубликованном в YouTube-канале ИА «Вчасно» виден сам Вилкул с полностью зеленым лицом и полицейские, его охраняющие. Со стороны агрессивной толпы доносятся крики «Уезжай домой» и «Чемодан, вокзал, Россия».

Как сообщает портал Факты.ua, Вилкул планировал выступить в бердянском ДК «Софит», но местные активисты перекрыли ему дорогу, а потом облили зеленкой. Вскоре политик покинул место происшествия.

Исходя из криков агрессивной толпы можно предположить, что жители Бердянска обвинили Вилкула в пророссийских настроениях — даже возможность такого настроя привела украинцев в ярость.

В 2016 году Вилкула уже атаковали схожим методом — неизвестный кинул в него банку зеленки во время встречи в Днепропетровске.

В то же время кандидат в президенты Владимир Зеленский только набирает обороты. Накануне стало известно, что он возглавил рейтинг предвыборной гонки по опросам местного населения. Ранее Пятый канал рассказывал, почему при этом его называют «обезьяной с гранатой».

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