На Кабо-Верде задержаны за контрабанду 11 российских моряков

, 20:30 Эксклюзивное интервью 69

По предварительной версии, граждане России подозреваются в незаконной перевозке кокаина.

Фото: www.globallookpress.com

Власти африканского государства Кабо-Верде задержали 11 российских моряков. Об этом сообщает российское посольство в островном государстве.

РИА Новости дипломаты уточнили, что предварительно россиян подозревают в контрабанде кокаина.

— Факт задержания российских моряков был. Мы находимся в тесном контакте с органами следствия, непосредственно с задержанными. Держим руку на пульсе. Ожидаем подробной информации, — сказал представитель посольства.

Возможно, речь может идти о турецком судне ESER, которое следовало под флагом Панамы из Кабо-Верде в Марокко. Об этом Пятому каналу рассказал главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко. Сообщается, что экипаж вынужден был остановиться в порту Прая в связи с неожиданной смертью одного из членов экипажа. Причины не установлены. Поднявшаяся на борт местная полиция нашла там 9,5 тонн кокаина. Все это произошло в четверг, 31 января. По его словам, это не первый случай.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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