Видео: 30-этажное здание отеля загорелось в Буэнос-Айресе

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Сообщается, что по меньшей мере два человека погибли, еще около 20 пострадали.

Фото, видео: Twitter @retioba

Серьезный пожар произошел в пятницу, 1 февраля, в центре Буэнос-Айреса. По сообщениям аргентинских СМИ, огонь вспыхнул на пятом этаже 30-этажного здания, где располагался отель.

Спасатели успели эвакуировать, по разным данным, от 20 до 30 пострадавших, их развезли по больницам. Двоих медики не смогли спасти, они скончались.

По данным местного телеканала elTrece, две женщины получили ожоги 60% тела. Известно также, что в числе пострадавших — сотрудница полиции.

Очевидцы рассказывают, что по какой-то причине постояльцы отеля не могли покинуть ни один этаж здания и висели на окнах с криками о помощи и размахивая белыми тряпками, сообщает телеканал T13.

Что стало причиной возгорания пока неизвестно.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре в термальным отеле на юге Турции, в котором оказались заперты постояльцы.

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