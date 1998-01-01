Двухлетняя дочь Прилучного ждет его вечером у окна на подоконнике

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Супруга актера Агата Муцениеце опубликовала в Instagram трогательные видео маленькой Мии, которая очень привязана к своему отцу.

Фото, видео: Instagram @agataagata, Instagram @polinaborisova_official

Маленькая двухлетняя дочка российского актера Павла Прилучного Мия очень привязана к папе. Вечером с мамой девочка смотрела фильм с участием актера, а потом ждала его на подоконнике у окна. Видео с малышкой на странице в Instagram опубликовала супруга Прилучного актриса Агата Муцениеце.

Недавно на экраны с участие знаменитой актерской семьи вышел сериал «Возмездие». Маленькая Мия с удовольствие смотрит фильмы с папиным и маминым участием. Была и доля критики в адрес звездных родителей от юного критика.

— Мию интересует, почему мама в кино такая лохматая и ее зовут Катя, — рассказала на видео Агата.

Малышке при этом очень понравилось кино с участием родителей. После уютного вечера с мамой девочка все же очень заскучала по любимому папе. Мия забралась на подоконник и ждала папу, пока тот не появился у калитки, ведущей на территорию их частного дома. Счастливый ребенок после этого побежал встречать.

Встретив Павла, малышка забралась ему на плечи и с удовольствием стала разглядывать, что у него там происходит.

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