Друг раскрыл секрет Николая Дроздова: телеведущий вернулся к старому хобби

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 633 0

Ученый-зоолог решил начать новый этап жизни.

Как сейчас живет и чувствует себя Николай Дроздов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Художник Мирошник: Николай Дроздов начал петь

Телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов активно работает в звукозаписывающей студии над созданием полноценного музыкального альбома. О творческом увлечении знаменитого популяризатора науки сообщил его друг, художник Константин Мирошник в беседе с «Абзац».

По словам товарища, натуралист фактически начинает новую жизнь благодаря возвращению к вокалу.

«Николай Дроздов начинает новую жизнь. Он снова начал петь. У него уже ранее выходили две пластинки. Сейчас он вернулся к этому», — рассказал Мирошник.

Дроздов вновь погрузился в процесс создания композиций. Записывать музыку он планирует из накопившегося материала в тандеме с художником.

Мирошник подчеркнул, что работа над треками ведется ради эмоциональной поддержки слушателей. Художник добавил, что самочувствие телеведущего накануне 89-го дня рождения остается нормальным и полностью соответствует возрасту в паспорте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СМИ причиной ухода Дроздова с телевидения могла стать верминофобия — навязчивый страх заражения инфекциями.

Супруга телеведущего Татьяна Дроздова опровергла эту информацию. По ее словам, Дроздов завершил карьеру давно и передал ведение программы молодому человеку, чтобы проект продолжил существование.

Татьяна Дроздова также сообщила, что состояние ее мужа остается стабильным. По ее словам, с ним «все хорошо, по мере возможности».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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