Видео: Трубу с кипятком прорвало на северо-западе Петербурга

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Инцидент произошел ночью в воскресенье, 3 февраля, на Полюстровском проспекте. Коммунальщики пытаются ликвидировать аварию.

Фото, видео: Пятый канал

Трубу с кипятком прорвало в Калининском районе Петербурга ночью в воскресенье, 3 февраля. По информации Пятого канала, прорыв произошел возле дома № 51 по Полюстровскому проспекту. По словам очевидцев, вода внезапно хлынула на проезжую часть.

Пятый канал

Сейчас на месте аварии работают коммунальщики. Специалисты «Теплосети» перекрыли проспект для движения автомобилей. Жители окрестных домов сообщают, что прорыв увеличивается. Затопленной оказалась территория от площади Калинина до Чичуринского переулка.

Пока неизвестно, сколько домов попадут в зону отключения из-за коммунальной аварии. Однако местные жители уже начали сообщать о том, что батареи в их квартирах постепенно остывают.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что урок в сибирской школе прервал льющийся на головы учеников кипяток.

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