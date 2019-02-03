Чемпионский реванш: боксер Ковалев победил колумбийца Альвареса и завоевал пояс WBO

Российский боксер Сергей Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе в титульном поединке с колумбийцем Элейдером Альваресом.

Все 12 раундов боя россиянин доминировал в ринге и разнообразно атаковал соперника. Альварес избрал защитную тактику с контратаками. После финального гонга судьи единогласно отдали победу Ковалеву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pacquio Broner Canelo Cejudo (@boxingbanda) 2 Фев 2019 в 10:21 PST

Таким образом, россиянин взял реванш у колумбийца за поражение в 2018 году, после которого боксер даже планировал завершить карьеру в профессионального боксе.