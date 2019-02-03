Чемпионский реванш: боксер Ковалев победил колумбийца Альвареса и завоевал пояс WBO

, 11:18 90

Титульный поединок в полутяжелом весе состоялся в Техасе.

Фото: ВКонтакте @kovalboxer

Российский боксер Сергей Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе в титульном поединке с колумбийцем Элейдером Альваресом.

Все 12 раундов боя россиянин доминировал в ринге и разнообразно атаковал соперника. Альварес избрал защитную тактику с контратаками. После финального гонга судьи единогласно отдали победу Ковалеву.

 
 
 
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Публикация от Pacquio Broner Canelo Cejudo (@boxingbanda)

Таким образом, россиянин взял реванш у колумбийца за поражение в 2018 году, после которого боксер даже планировал завершить карьеру в профессионального боксе. 

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