Чемпионский реванш: боксер Ковалев победил колумбийца Альвареса и завоевал пояс WBO

Российский боксер Сергей Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе в титульном поединке с колумбийцем Элейдером Альваресом.
Все 12 раундов боя россиянин доминировал в ринге и разнообразно атаковал соперника. Альварес избрал защитную тактику с контратаками. После финального гонга судьи единогласно отдали победу Ковалеву.
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Таким образом, россиянин взял реванш у колумбийца за поражение в 2018 году, после которого боксер даже планировал завершить карьеру в профессионального боксе.