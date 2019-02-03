Штрафы с видеокамер за отсутствие полиса ОСАГО начнут приходить в марте

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Нововведение должно было вступить в силу еще осенью 2018 года, однако запустить систему полиция и автостраховщики тогда не смогли.

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе

«Письма счастья» от ГИБДД водителям, ездящим без полиса ОСАГО, начнут приходить в марте. Предполагается, что к этому сроку заработает система автоматического отслеживания нарушителей камерами наблюдения.

Система должна была заработать еще осенью 2018 года, однако полиция и автостраховщики столкнулись с рядом сложностей. Одна из них заключалась в том, что владелец нового автомобиля заключает договор страхования по VIN, а уже потом ставит машину на учет в ГАИ и получает номера. В результате в некоторых случаях информация о водителе у ГИБДД и у страховщиков могла отличаться. Теперь, как сообщает «Российская газета», к 1 марта будет обеспечена достаточная чистота баз данных страховых компаний, чтобы автоматическое выявление водителей без полиса ОСАГО было запущено.

Как ожидается, сначала система заработает в Москве. Если опыт будет удачным, его распространят в других городах России. 

Ранее Пятый канал рассказывал, что уличные видеокамеры будут отслеживать автомобилистов без полиса автогражданской ответственности. 

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