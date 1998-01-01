Пассажиры «Аллегро» сообщают о поломке поезда на территории Финляндии

, 20:19 Срочная новость 573

Люди находятся в остывающем составе, без света. Многие возвращаются в Петербург с детьми.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Пассажиры скоростного поезда «Аллегро» сообщили в социальных сетях, что их поезд, который двигался в направлении Санкт-Петербурга в воскресенье, 3 февраля, сломался между населенными пунктами Рихимяки и Лахти на территории Финляндии.

Предварительно, в остывающем составе находится много людей с детьми. Из еды предоставили только батончик, а в туалет отправляют в заснеженные сугробы. Остановка длится ориентировочно около полутора часов.

Обстоятельства произошедшего уточняются. 

Пятый канал рассказывал, что летом прошлого года вышла из строя система по контролю за движением поездов, что привело к массовым задержкам поездов на железной дороге, связывающей Россию и Финляндию в обоих направлениях.

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