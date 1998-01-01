«Вот такая темень»: Пассажиры «Аллегро» поделились видео из сломавшегося поезда

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В настоящий момент, по словам людей, их уже пересадили в другой поезд и они едут в Санкт-Петербург.

Фото, видео: Пятый канал

Пассажиры скоростного поезда «Аллегро» поделились кадрами, на которых видно, что в составе, который двигался в направлении Санкт-Петербурга в воскресенье, 3 февраля и сломался по пути, кромешная темнота. В данный момент, по словам людей, их пересадили в другой поезд, который движется в город на Неве.

В РЖД Пятому каналу рассказали, что если состав придет в Петербург после 00.00, то представители Октябрьской железной дороги, будут решать вопрос с развозкой людей по домам. Ориентировочное время прибытия состава в 23.00.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что поезд, который двигался в направлении Санкт-Петербурга в воскресенье, 3 февраля, сломался между населенными пунктами Рихимяки и Лахти на территории Финляндии.

По словам очевидцев, в сломавшемся составе много людей с детьми. Из еды им предоставили только батончик, а в туалет отправляют в заснеженные сугробы. Остановка длится ориентировочно около полутора часов.

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