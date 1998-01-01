Назарбаев уходит? Президент просит истолковать закон о прекращении полномочий

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Вопрос, поднятый президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, будет рассмотрен на очередном заседании Конституционного совета.

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев попросил Конституционный совет республики истолковать 42 статью Конституции, где в третьем пункте оговаривается порядок прекращения полномочий президента страны.

Как передает информационное агентство Казахстана informБЮРО со ссылкой на сайт Конституционного совета РК, государственный орган в понедельник, 4 февраля, принял к производству обращение главы государства об официальном толковании пункта 3 статьи 42 Конституции РК.

— Начата работа по подготовке материалов к заседанию совета, на котором обращение рассмотрят по существу, — передает агентство.

В пункте три вышеупомянутой статьи Конституции РК говорится о том, что полномочия первого лица страны прекращаются с момента вступления в должность вновь избранного президента Казахстана, а также в случае досрочного освобождения, отрешения от должности или кончины главы государства.

В 2007 году парламент Казахстана принял поправки в конституцию страны, по которым полномочия президента ограничиваются двумя сроками, но при этом данные условия не распространялись на действующего президента. Таким образом, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев фактически получил право руководить страной пожизненно.

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