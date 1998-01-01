Школьник из Оренбургской области получил письмо от Елизаветы II

Школьник из города Орска в Оренбургской области Иван Ворожейкин получил письмо из Букингемского дворца в ответ на просьбу об автографе Елизаветы II, сообщают местные СМИ.

Как девятиклассник рассказал в интервью «Аргументам и фактам», изначально в послании к королеве он рассказал ей о своем любимом домашнем питомце — кошке Стеше и «невзначай» попросил автограф. Сама Елизавета II ему не ответила, однако в конверте письма, подписанным одной из ее фрейлин, подросток обнаружил две брошюры — о жизни монаршей особы и ее питомцах.

По словам Ворожейкина, он начал собирать автографы знаменитостей, еще учась в третьем классе. В коллекции школьника хранятся личные подписи хоккеиста Владислава Третьяка, прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой, политика Владимира Жириновского и даже канцлера Германии Ангелы Меркель.

— Чтобы знаменитость ответила, достаточно просто вежливого письма, — отмечает девятиклассник.

Ранее Пятый канал сообщал, что последний корги Елизаветы II умер в возрасте 15 лет.