Игра Apex Legends доступна для бесплатного скачивания на консолях PlayStation и Xbox, а также на персональном компьютере.

Сетевой шутер является условно-бесплатным. Действие «королевской битвы» разворачивается во вселенной Titanfall. Пока игрокам доступен только один режим — отряд из троих героев. На карте могут одновременно находится до 20 команд.

Среди особенностей Apex Legends — возможность воскрешать партнеров по команде, «подрезанный» паркур с крюком-кошкой.

Перед началом боя геймеру предстоит выбрать одного из восьми персонажей, двое из которых доступны после покупки за внутриигровую валюту. Разработчики обещают постепенно добавлять новых героев.

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