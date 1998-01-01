Видео: Пожар в автосалоне в Пензе

Крупный пожар произошел в Пензе во вторник, 5 февраля. В городе загорелся автосалон. Пламя за считанные минуты уничтожило дорогостоящие автомобили и все здания: даже металлические балки оплавились. Очевидцы жаловались, что в микрорайоне от гари и дыма было невозможно дышать. По словам сотрудников, избежать жертв удалось буквально чудом: все успели вовремя покинуть помещение.

Что стало причиной ЧП, пока не известно. Над выяснением деталей работает следствие. Владельцы салона тем временем подсчитывают убытки. Как стало известно, пожар обошелся в несколько десятков миллионов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что Шелеховская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов сгорела в Иркутской области.