Видео: Пожар в автосалоне в Пензе

, 19:57 Эфирная новость 104

К счастью, жертв удалось избежать. Однако ЧП повлекло за собой крупные убытки: владельцы салона оценивают потери в десятки миллионов рублей.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Крупный пожар произошел в Пензе во вторник, 5 февраля. В городе загорелся автосалон. Пламя за считанные минуты уничтожило дорогостоящие автомобили и все здания: даже металлические балки оплавились. Очевидцы жаловались, что в микрорайоне от гари и дыма было невозможно дышать. По словам сотрудников, избежать жертв удалось буквально чудом: все успели вовремя покинуть помещение.

Что стало причиной ЧП, пока не известно. Над выяснением деталей работает следствие. Владельцы салона тем временем подсчитывают убытки. Как стало известно, пожар обошелся в несколько десятков миллионов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что Шелеховская Церковь Евангельских Христиан-Баптистов сгорела в Иркутской области.

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