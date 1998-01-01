Матвиенко: В каждом регионе должен быть государственный театр, включая детский

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко констатировала, что не во всех регионах РФ есть театры, в том числе детские. Кроме того, состояние некоторых зданий требует финансовых вложений для проведения всех необходимых ремонтных работ. Об этом она заявила на встрече с руководителями детских театров во вторник, 5 февраля, в Москве.

— К сожалению, сегодня театры есть не везде. В двух субъектах их нет вовсе, а в пяти регионах отсутствуют детские театры. Следует, конечно, оговориться, что в данном случае речь идет только о государственных театрах. Понятно, что там работают отдельные любительские коллективы, и художественная самодеятельность — это прекрасно. Но я все-таки убеждена, что каждый регион должен иметь свой профессиональный театр , — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что в театрах должны быть созданы условия для детей с ограниченными возможностями. Она уточнила, что необходимо создавать безбарьерную среду, в том числе распространить опыт Московского губернского театра, который обеспечивает зрителей аудиосопровождением для незрячих — тифлокомментариями.

Также важно создавать больше театральных, искусствоведческих студий при школах, студенческих театров — все они должны поддерживаться и театральным сообществом, и местными органами власти.

Матвиенко особо остановилась на теме безопасности перевозки детей, которые направляются на театральные постановки.

— Нужно жестко установить правила по перевозке детей и жестко требовать их исполнения , — подчеркнула Матвиенко.

Как сообщал Пятый канал, в декабре президент РФ Владимир Путин на встрече с театральными деятелями в Ярославле дал старт Году театра в России.