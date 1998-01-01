Ургант-старший сломал ногу в Петербурге

Известный актер Андрей Ургант попал в крайне неприятную ситуацию — он поскользнулся и сломал ногу в Петербурге. Отец телеведущего Ивана Урганта получил травму правой ноги, когда выходил из подъезда своего дома, пишет KP.RU.

— Это я еще легко отделался, — считает 62-летний Ургант. — В городе вон что творится! Передвигаться невозможно, люди падают на гололеде как виноградные гроздья.

Теперь актер выходит на сцену в гипсе и с тростью.

— Отмотал уже несколько спектаклей, — бодрится Ургант.

Как сообщал Пятый канал, ранее в Петроградском районе произошла трагедия — упавшая с крыши дома глыба льда убила студента из Узбекистана.